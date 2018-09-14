Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış...

Eylül ayının ortalarına gelirken yağışlar İstanbul'da etkisini arttırmaya başladı. Bu durum üzerine Meteoroloji'den de peş peşe son dakika açıklamaları geliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin olmak son hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu.

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar ne kadar sürecek?

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ, Osmaniye, Hatay'ın kuzeybatı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak ��zere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı, batı kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde İstanbul için saatlik hava durumu tahminlerinde Cuma günü saat 15.00'e kadar şehrin çeşitli bölgelerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya ong>Antalya: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35