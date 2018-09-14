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'den son uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? ...

'den için uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ, Osmaniye, Hatay'ın kuzeybatı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul hava durumu ise parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış olmak üzere 26 derece gözüküyor. Meteoroloji ayrıca, İstanbul için paylaştığı saatlik hava durumu tahminlerinde şehrin çeşitli bölgelerinde saat 15.00'e kadar sağanak yağışın etkisini göstereceğini belirtiyor. İşte son hava durumu tahmin raporları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 10:14
Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış...

Eylül ayının ortalarına gelirken yağışlar 'da etkisini arttırmaya başladı. Bu durum üzerine 'den de peş peşe açıklamaları geliyor. Peki, bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin olmak son hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu.

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar ne kadar sürecek?

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ, Osmaniye, Hatay'ın kuzeybatı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak ��zere sağanak ve gök gürültülü lı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı, batı kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde İstanbul için saatlik hava durumu tahminlerinde Cuma günü saat 15.00'e kadar şehrin çeşitli bölgelerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalyaong>Antalya: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış...
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