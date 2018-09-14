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sırasında gölgelik devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

'de Eski Hal Camisi önüne dışarıda kılanlar için kurulan gölgeliklerden birinin aşırı rüzgardan dolayı devrilmesinden dolayı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yere düşen gölgelik çok sayıda vatandaş tarafından kaldırılabildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 15:00
Namaz sırasında gölgelik devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, 'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Eski Hal Camisi'nde meydana geldi. Cuma ını dışarıda kılanlar için kurulan gölgeliklerden biri, aşırı rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada namaz kılan vatandaşlardan 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yere düşen gölgelik ise çok sayıda vatandaş tarafından kaldırılabildi.

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Namaz sırasında gölgelik devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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