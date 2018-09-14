Şişli’de 200 çocuk sünnet şöleninde doyasıya eğlendi

İstanbul
'un Şişli ilçesinde yaşayan 200 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Bu özel günü aileleriyle beraber kutlayan çocuklar doyasıya eğlendi. Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen şölende 200 çocuk için renkli etkinlikler sahnelendi. Şölende çocuklar dans edip eğlenerek, gecenin tadını doyasıya çıkardı. Çocuğuyla sünnet şölenine katılan Mustafa Ateş, "Çok mutluyuz. Günümüz güzel geçiyor. Bu güzel eğlenceden memnunuz" dedi. Mehmet Ceylan ise, "Çocuğum 15 aylık. 2 ay önce sünnet ettik. Diğer çocuğumu da aynı şekilde sünnet ettirdik. O da burada oynuyor. Aynı gelenekle devam ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Şişli Belediye Başkanı H.Hayri İnönü de çocukların bu özel gününe ortak oldu. Başkan İnönü çocuklarla pasta kesip, fotoğraf çektirdi.