Son dakika: Adnan Oktar davasında iki tahliye

Adnan Oktar davasında önemli gelişme. Kocaeli Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan Ayça Pars dün gece saat 22'de tahliye edildi. Pars'ın Etkin Pişmanlık Yasasından yararlandığı, 8 gündür İstanbul emniyetinde ifade verdiği ve 120 sayfalık itirafta bulunduğu öğrenildi.
AVUKAT DA TAHLİYE EDİLDİ
Tutuklu isimlerden Avukat Fatih Doğan da dün 19'da İzmir Cezaevi'nden tahliye edildi. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde ek ifade veren Fatih Doğan'ın Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak itirafta bulunduğu belirtiliyor.