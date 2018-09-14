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Son dakika: davasında iki tahliye

davasında flaş gelişme. Adnan Oktar operasyonu kapsamında tutuklanan iki isim dün gece tahliye edildi. Tahliye edilen isimlerin ’ndan yararlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 12:08
Son dakika: Adnan Oktar davasında iki tahliye

davasında önemli gelişme. Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan Ayça Pars dün gece saat 22'de tahliye edildi. Pars'ın ndan yararlandığı, 8 gündür İstanbul emniyetinde ifade verdiği ve 120 sayfalık itirafta bulunduğu öğrenildi.

AVUKAT DA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu isimlerden Avukat da dün 19'da İzmir Cezaevi'nden tahliye edildi. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde ek ifade veren Fatih Doğan'ın Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak itirafta bulunduğu belirtiliyor.

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Son dakika: Adnan Oktar davasında iki tahliye
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