Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları 13 Eylül MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Süper Loto 13 Eylül 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 6.722.172,24 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 53, 4 bilen kişi sayısı 3.541 oldu.

13 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.