Trafodan sıçrayan kıvılcım ormanı yaktı

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'da iki ayrı ilçede çıkan orman yangın
ları korkuttu. Önceki gün öğlen saatlerinde Erzin ilçesi Amanos Dağları Küllü Yaylası mevkisinde sarp ve kayalık bölgede başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanırken, bölgede 45 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Belen ilçesi Soğukoluk yaylası mevkisindeki ormanlık alanda elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan kablolardan çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın ise kontrol altına atıldı. Kahramanmaraş
Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, "Soğukoluk yaylasında bulunan risk altındaki hanelerdeki vatandaşlarımızın dumandan etkilenmemesi için jandarma aracılığıyla tahliye edilmesi talep edildi. Ayrıca yangın mahalline giden yollarda tedbir amaçlı ve yangınla mücadele organizasyonunu engellememesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır" dedi. Belen'deki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu dün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, yangının 10 hektarlık alanda etkili olduğu açıklandı. Yangında çatısı ve pencereleri tutuşan ev, helikopterden bırakılan suyla yanmaktan kurtarıldı.