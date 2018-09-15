Adana’da iki grup arasında çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Oturanların da tabancayla karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Olayda yaralanan Firar ve Sedat A., İrfan ve Ramazan S. ise Yüreğir hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılardan Firar A. ile Ramazan S. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sedat A. ve Ramazan S'nin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaçan Emin S'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Bu arada, olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 5 boş kovan bulundu. Aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu çok sayıda polisin bölgede aldığı önlem sürüyor.

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