Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Jandarma sınavına girdi, şoke eden gerçeği öğrendi

Jandarma sınavına girdi, şoke eden gerçeği öğrendi

'ın Andırın ilçesinde yaşayan (27), jandarma uzman erbaşlık sınavında sağlık raporunu almak için gittiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 12:32
Jandarma sınavına girdi, şoke eden gerçeği öğrendi

Andırın'da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan , çok sevdiği askerlik hayalini gerçekleştirmek için nisan ayında jandarma uzman erbaşlık için başvuru yaptı. 'da girdiği tüm sınavları kazanan Köroğlu, sağlık raporu alması için Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ultrasona giren Köroğlu'nun tıptaki karşılığı 'Situs inversus totalis incidence' olan organlarının ters olduğu ortaya çıktı.

'ŞU AN KALBİN ATMIYOR'

Mehmet Köroğlu, organlarının ters yönde olduğunu duyunca önce inanamadığını söyledi. Köroğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ultrasonu çeken kişi sol tarafa baktığında 'Şu an kalbin atmıyor' dedi ve o anda bir şok geçirdim. Sonra sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Ben o an inanamadım şaka yapıyor sandım sonra diğer organlarıma baktığında da onların da ters olduğunu söyledi."

SAĞLIK AÇISINDAN BİR ZARARI YOK

"Doktorlar 'Sağlık açısından hiçbir zararı yok, bu şekilde ömür boyu yaşayabilirsin. Sana bir sıkıntısı olmaz' dediler ama benim hayalim olan her şeyden mahrum bırakıyor bu durum."

'Söyleyiş tarzı çok tatlı geldi'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma sınavına girdi, şoke eden gerçeği öğrendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN