Kastamonu’yu dolu Bandırma’yı sel vurdu

Kastamonu
'da önceki akşam etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda araç ve bina hasar gördü. Taş gibi yağan dolu nedeniyle araçların kaputları ve camları paramparça oldu. Sağanak ve dolu nedeniyle ev ve araçlarında hasar oluşanlar, Afet ve Acil Durum
(AFAD) İl Müdürlüğüne başvurdu. Başvuruların çok olması nedeniyle müdürlük önünde uzun araç kuyruğu oluştu. Dün ise araç sahipleri oto sanayi sitesine koştu. Cam taktırmak isteyenlere tamirciler bir hafta sonrasına gün verdi. 2 BİN 593 BAŞVURU
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz "Şu ana kadar vatandaşlardan 2 bin 165 araç, 428 bina olmak üzere 2 bin 593 başvuru alındı. 38 vatandaşımız hafif derecede yaralı olarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. " dedi. SEL KALDIRIMI SÖKTÜ
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde önceki gün sağanak sonrası meydana gelen selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sular rögar kapaklarından taşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Bandırma ve Erdek ilçelerinde metrekareye 130 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını sonucu hasar oluştu. Vatandaşlar temizlik ve tamirat için çalışma başlatırken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor. 700 KİŞİ KURTARILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, selde mahsur kalan 700'e yakın kişinin ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alanlara taşındığını belirtti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Yazıcı, "Maddi hasarlar var. Can kaybı yok. Bu kadar yağış olup da ciddi bir kayıp olmamasına seviniyoruz" dedi. ORDU DA DOLU MAĞDURU Ordu
'nun, Aybastı ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonucunda bazı araçlar ve evlerin çatılarındaki güneş enerjisi panellerinde hasar oluştu. Trabzon'da da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış zaman zaman yerini doluya bıraktı. Bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli yağış hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı bir süre hava trafiğine kapatıldı. Uçaklar Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.
Kastamonu'da otomobilleri doluda hasar gören vatandaşlar tamirhanelere koştu. Ancak uzun kuyruklar vardı. İlde doluyla birlikte gelen fırtına
nedeniylede bir minare hasar gördü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sel sularının tahribatı gündüz ortaya çıktı. Bİrçok dükkan ve işyeri sular altında kaldı. Belediye ekipleri sel sularının kaldırdığı kaldırım taşlarını kepçelerle topladı. Bandırma ve Erdek ilçelerinde metrekareye 130 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bursa
'da ani bastıran yağmur mevsimlik işçileri de vurdu. İşçiler sel baskınında çocuklarını son anda kurtardı. İşçilerin çadırlarındaki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.