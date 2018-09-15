Küçük Çınar için kayyum atanacak

Beşiktaş ve Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin
'in oğlu Çınar'ın velayetini almak için açtığı davada kayyum
atanmasına karar verildi. 7 yaşındaki Çınar'ın 5 ay önce de pedagog eşliğinde ifadesi alınmıştı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Caner Erkin ve Asena Atalay
katılmadı. Tarafları avukatların temsil ettiği duruşmada mahkeme hakimi Şükran Yıldız, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı doğrultusunda velayet davalarında çocuğu temsilen kayyum atanması gerektiğini, bu nedenle Çınar Atalay için kayyum atamaları gerektiğini bildirdi. DAVA USULDEN BOZULUR
Hakim, daha sonra taraflara kayyum atanmasıyla ilgili görüşlerini sordu. Caner Erkin'in avukatı, "Takdir mahkemenin" derken, Asena Atalay'ın avukatı kayyum atanması kararına itiraz etti. Atalay'ın avukatı, "Dava dosyası karar aşamasına gelmiş. Bu nedenle kayyuma gerek olmadığı kanaatindeyiz" dedi. Ardından hâkim, "Yargıtay'ın kararı doğrultusunda kayyum ataması yapmamız gerekiyor. Kayyum ataması yapılmadığı takdirde bu dosya Yargıtay tarafından usulden bozulur. Yargıtay Genel Kurulu, velayet davalarında anne ve babanın dışında çocuğun menfaatini dile getirecek bir kayyum atanması gerektiğini söylüyor. Tüm velayet davalarında artık kayyum atanıyor" şeklinde açıklama yaptı. DURUŞMA 14 ŞUBAT'TA
Bunun üzerine Asena Atalay'ın avukatı, "Karar aşamasına gelmiş. Ciddi anlamda hak kaybı bu" diyerek, kararı eleştirdi. Hâkim ise "Görülmekte olan Çınar Erkin velayetinin değiştirilmesi davasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları kapsamında Çınar'ı temsil etmek üzere kayyum atanması hususunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına" karar verdi. Duruşma, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ertelendi. ÇOCUĞUN KAYYUM HAKKI
Çocuklar için kayyum (temsilci) atanması, Yargıtay içtihadının yanı sıra Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin hükümleri arasında da yer alıyor. Sözleşmede, menfaat çatışması nedeniyle ebeveynler çocuğu temsil edilme olanağından mahrum ederse, çocuğun şahsen veya diğer şahıs ve kurumlar aracılığıyla, adli merci önünde kendisini temsil edecek özel bir temsilci isteme hakkı olduğu belirtiliyor.