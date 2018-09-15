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Atasözünde durumunda çalışmasında hiçbir gelişme görülmeyen kişiler ne uzar ne kısalır denilerek hangisine benzetilirler?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Atasözünde durumunda çalışmasında hiçbir gelişme görülmeyen kişiler ne uzar ne kısalır denilerek hangisine benzetilirler? sorusu...
Giriş Tarihi: 15.9.2018 20:43Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 20:46
Atasözünde durumunda çalışmasında hiçbir gelişme görülmeyen kişiler ne uzar ne kısalır denilerek hangisine benzetilirler?