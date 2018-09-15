Nişan kavgası cinayetle bitti

İSTANBUL
Esenyurt'ta 3 ev arkadaşı arasında çıkan tartışmada ateş alan pompalı tüfekten çıkan kurşunla Fas uyruklu İmane Marras hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Nazım G. (38) ve Suriyeli Delil İ. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçu birbirine atan iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde geçen çarşamba meydana geldi. İddialara göre; İmane Marras (20), Nazım G. (38) ve Delil İ. (23) aynı evde yaşıyorlardı. Nazım G. Cezayir uyruklu Shan isimli bir kadınla nişanlanmıştı. Olayın yaşandığı gün Shan, Nazım'ın evine gelerek, nişanı atmak istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Shan ile Delil İ. arasında bir gönül ilişkisinin olduğu anlaşıldı. Nazım G. daha fazla sinirlendi. Ardından evde bulunan pompalı tüfek 3 arkadaş arasında birden ateş aldı. O sırada yine aynı evde bulunan İmane Marras karın boşluğundan yaralandı. İmane'nin bir anda yerde yattığını gören diğer 3 kişi hemen kadını hastaneye götürdü. Hastane girişinden sonra Delil İ. ve Shan kayıplara karıştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, hastaneye giderek Nazım G.'yi gözaltına aldı. Marras ise kadırıldığı hastanede öldü. Delil İ. de kaçmak üzereyken Esenyurt'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Nazım G. ve Delil İ. silahı kullanma konusunda suçu birbirlerine attı. Polis şüpheli Shan'ı arıyor.