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Şişli'de hasta taşıyan ambulans yaptı: 6 yaralı

Şişli'de hasta taşıyan bir ambulansın ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 07:38
Şişli'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BH 5570 plakalı ambulans, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

da, ambulanstaki şoför, hemşire, hasta ve refakatçisi ile iki yaya olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelekaldırılanlan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Şişli'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
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