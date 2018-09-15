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'Söyleyiş tarzı çok tatlı geldi'

'da, para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı A.E.'nin (44) cebinden 1034 lira alan R.G. (19) ve arkadaşı O.T. (20) polis tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında R.G.'nin çaldığı parayı iç çamaşırına sakladığı tespit edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 12:03
'Söyleyiş tarzı çok tatlı geldi'

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu mahallesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olan ve otostopçuluk yapan R.G., iddialara göre birlikte olmak için pazarcılık yapan ve o sırada yoldan geçen A.E ile anlaştı. Müşterisi A.E ile birlikte yakındaki otluk ve çalılık alana giden R.G, 'birileri geliyor' diye kaçmaya başladı. R.G'nin kaçmasının ardından cebindeki 1034 liranın olmadığını görünce yakında devriye görevi yapan polis ekiplerine şikayette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen polis, R.G ile kendisine yardım ettiği iddia edilen O.T.'yi yakaladı. R.G'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırının içine gizlenmiş 1034 lira bulunurken, iki şüpheli gözaltına alındı.

"SÖYLEYİŞ TARZI ÇOK TATLI GELDİ"

Poliste sürekli gözyaşı döken ve pişman olduğunu söyleyen R.G., "Ne olur bizden şikayetçi olma. Paranı son kuruşuna kadar aldın bak" diye A.E.'ye yalvardı. Parasına kavuştuğu için mutlu olan A.E., "Kaldırımda giderken bir anda karşıma çıkıp, 'birlikte olmak ister misin' diye sordu. Söyleyiş tarzı çok tatlı geldi, şeytana uydum" dedi.

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'Söyleyiş tarzı çok tatlı geldi'
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