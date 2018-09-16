1 milyonluk vurgunu bakın polis nasıl önledi?

Dolandırılan Emre S, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından geçen perşembe arandığını ve kimlik bilgilerinin gözaltına alınan FETÖ üyelerinin üzerinde ele geçirildiğinin söylendiğini belirtti.

"BANKADAKİ TÜM PARALARINI..."

Dolandırıcıların "Sizin FETÖ üyeleriyle ilişkiniz olmadığını biliyoruz ama sizi korumak için bazı şeyler yapmamız lazım. Öncelikle size para verdiklerini söyledikleri için evdeki tüm paranın miktarını tespit etmemiz lazım." diyerek kendisini korkuttuklarını dile getiren Emre S, "Bugüne kadar telefon dolandırıcılarının hepsini savuşturmayı başarmıştım ama o gün hakikaten korkuttular ve paraları evimin kapısından adamlara teslim ettim." diye konuştu.

"AKLIM DURDU VE KAPIDAN ADAMLARA PARALARI TESLİM ETTİM"



Parası bulunan ve eşiyle birlikte emniyete gelen Emre Sezgin, "Perşembe günü telefonla aradılar, hem ev telefonundan hem cep telefonundan. 'Kimlikleriniz birilerinin üstünde ele geçti. 28 kişiyi gözaltına aldık. Sizin adınıza para aktarma yapmışlar. Hatta, size de para vermişler. Bunlar FETÖ'cü, operasyon yapıyoruz. Sizin bunlarla bir ilişkiniz olmadığınızı biliyoruz ama hakkınızda büyük bir dosya var, sizi korumak için bazı şeyler yapmamız lazım. Öncelikle size para verdiklerini söyledikleri için evdeki paranın miktarını bilmemiz, tespit etmemiz lazım' diye başladılar. Bizleri korkuttular. Bugüne kadar böyle telefonların hepsini savuşturmayı başarmıştım ama o gün hakikaten korkuttular, aklım durdu ve kapıdan adamlara paraları teslim ettim. Evimin kapısından teslim ettim. Yaptığım iki hatadan birincisi, evde para tutmaktı. İkincisi daha büyük hata; polisin, savcının telefonla para istemeyeceğini bilmek. Bunu bilmeme rağmen yaptım üstelik. İnsanın aklı duruyor. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyor" dedi.





SON ANDA KURTULDULAR

Dolandırıcıların yakalanması ve parasının bulunmasından dolayı mutluluğunu ifade eden Emre S, polislerin özverili çalışmaları sayesinde eşiyle 30 senelik birikimlerinin hepsini kaybetmekten son anda kurtulduklarını kaydetti.

"TELEFONDA PARA LAFI GEÇTİĞİ ANDA..."

Emre S, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Vatandaşların ilk andan itibaren kesinlikle polis, hakim veya savcının telefonla para istemeyeceğini bilmeleri lazım. Telefonda para lafı geçtiği anda, dolandırıcıların kendilerini korkutmalarına izin vermeden telefonu hemen kapatmaları lazım." dedi.

Dolandırıcıların emniyetteki sorgularında da, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki A.I.Ö'nün bin 400 avro ile 208 bin lirasını, Çankaya ilçesindeki S.C'nin 11 bilezik, 11 çeyrek altın, 2 tam altın, 2 cumhuriyet altını, 2 çift küpesini, aynı ilçede oturan E.S'nin 60 bin lira, 266 çeyrek altın, 16 yarım altın, 2 tam altın, 3 gremse altın, 113 bin 675 dolar ve 5 bin 70 avro dolandıran şüpheliler olduğu tespit edildi.