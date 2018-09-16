AÖL kayıt yenileme yeni kayıt tarihi! - MEB AÖL Açıköğretim lisesi kayıt yenileme işlemleri 2018-2019 - Ek sınav başvuruları

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri için heyecan dorukta! Binlerce öğrencinin eğitim öğretim hayatını sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi hakkında araştırmalar hız kazandı. 2018-2019 eğitim döneminde açık lisede okumak isteyen bireyler yeni kayıt tarihlerini sorgularken, mevcut kayıtlarını uzatmak isteyenler öğrenciler ise AÖL kayıt yenileme tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. MEB, kafalardaki merakı giderek konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Peki, Açık öğretim lisesi AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.

İŞTE AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacaktır.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile "AÖL yeni kayıt işlemleri ne zaman?" sorusu yanıtını bulurken Açıköğretim lisesi kayıt yenileme tarihi konusunda da bilgi paylaşıldı.

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme işlemleri henüz başlamamış olup, Kayıt Yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL YENİ İLK KAYIT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

AÖL yeni kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

AÖL YENİ KAYIT SINAV BEDELİ

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini" ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

İlk Kayıt Sınav Bedelini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz:

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi "ortak", 80 kredi ise "alan" kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi "ortak", 72 kredi ise "seçmeli" derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

EK SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI

MEB AÖL'ün resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ek sınav başvuruları başladı.

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 06 Ekim 2018

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 11-18 Eylül 2018

Ek Sınav Ders Seçimi : 13 – 18 Eylül 2018

Katılım Bedeli : 30 ?

Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Ek Sınav başvurularının yapılacağı 11-18 Eylül 2018 tarihleri arasında İLK KAYIT İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.