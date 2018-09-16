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'de bir eve Hint balıkçıl kuşu girdi

’de bir evin penceresinden nesli tükenmekte olduğu söylenilen Hint balıkçıl kuşu girdi. Kuş, belediye ekipleri tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 11:02
Başakşehir'de bir eve Hint balıkçıl kuşu girdi

Güvercintepe Mahallesi'nde bir evin penceresinden içeriye sabah saatlerinde Türkiye'de nadir görülen ve nesli tükenmekte olduğu söylenilen yavru Hint balıkçıl kuşu girdi. Kuşu görünce daha önce hiç karşılaşmadığı bir tür olduğunu anlayan Turan ailesi, belediye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Belediyesi'ne bağlı ekipler, kuşu yakalayarak veteriner işlerine götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru Hint balıkçıl kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, kuşun sıcak bölgelere göç ederken, yorgun düşerek sürüden kopmuş olabileceğini belirtti.

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Başakşehir'de bir eve Hint balıkçıl kuşu girdi
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