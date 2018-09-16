Başakşehir'de bir eve Hint balıkçıl kuşu girdi

Güvercintepe Mahallesi'nde bir evin penceresinden içeriye sabah saatlerinde Türkiye'de nadir görülen ve nesli tükenmekte olduğu söylenilen yavru Hint balıkçıl kuşu girdi. Kuşu görünce daha önce hiç karşılaşmadığı bir tür olduğunu anlayan Turan ailesi, belediye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Başakşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kuşu yakalayarak veteriner işlerine götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru Hint balıkçıl kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, kuşun sıcak bölgelere göç ederken, yorgun düşerek sürüden kopmuş olabileceğini belirtti.



