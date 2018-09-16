Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Damat, annesi ve amcası kazada öldü

Damat, annesi ve amcası kazada öldü

'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 15:57
Damat, annesi ve amcası kazada öldü

Gelin almak için 'dan 'ye doğru yola çıkan düğün konvoyundaki Cesim Çarboğa idaresindeki 16 LVB 36 plakalı otomobil ile yönetimindeki 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, 'in Mucur ilçesi çıkışında karayolu kenarında dinlenmek için durdu.

Bu sırada karşı şeritten gelen Kadir Yücegöğ idaresindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref ile Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücüler Cesim ve Hüseyin Çarboğa ile diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Damat, annesi ve amcası kazada öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN