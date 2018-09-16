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Emniyetten çu uyarısı

Otomobil hırsızlığının son günlerde arttığına dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücüleri çulara karşı ikaz etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 10:29
Emniyetten otostopçu uyarısı

Otomobil hırsızlığına karşı alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, araç sürücülerine şu tavsiyelerde bulundu: "Yapılan gözlemlerde park edilen araçların içinde her zaman araca ait belgelerin ve yedek anahtarlarının bırakıldığı görülmektedir. Çoğu zaman araçlar, trafiğin ortasında ve mağazaların önünde çalışır bir vaziyette bırakılmaktadırlar. Bu ise hırsızlık için davetiye çıkartmak anlamına gelir. Tedbir hiçbir zaman sigortalamaktan kötü değildir. Seyahatlerinizde ve izinlerinizde aracınızın çalınması büyük problemleri de yanında getirir. Hırsız çalmış olduğu araç ile bir trafik kazasına karışabilir. Çalınan aracınız başka bir suçun işlenmesinde kullanılabilir."

"OTOSTOPÇULARI ARACINIZA ALMAYIN"

Anahtarı aracın üzerinde bırakmamaları konusunda sürücüleri ikaz eden Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Camları ve kapıları kapatınız, kilitleyiniz. Araçta herhangi bir belge bırakmayınız. Yedek anahtarı araçta bırakmayınız. çuları almayınız. Alarm tertibatı takın" denildi.

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Emniyetten otostopçu uyarısı
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