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Husumetli iki grup çatıştı: 2 ölü, 2 yaralı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Adana'da iki grup arasında çıkan çatışmada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Merkez Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede oturan Firar ve Sedat A.'ya, daha önce aralarında husumet olduğu öne sürülen İrfan, ve Emin S. tarafından tabancayla ateş açıldı. Oturanların da tabancayla karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Yaralanan Firar ve Sedat A., Adana Şehir Hastanesi'ne, İrfan ve Ramazan S. ise Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Firar A. ile Ramazan S. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sedat A. ve Ramazan S.'nin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaçan Emin S.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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Husumetli iki grup çatıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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