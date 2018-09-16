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'de, aynı yerde peş peşe ; 1 ölü, 4 yaralı

'in Bayraklı ilçesinde, aynı yerde peş peşe meydana gelen biri zincirleme, 2 ayrı da 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 08:39 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 08:39
İzmir'de, aynı yerde peş peşe kaza; 1 ölü, 4 yaralı

, bugün saat 05.00 sıralarında Caddesi'ndeki Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi. Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden Fırat Taştan (34) yönetimindeki 35 UIV 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taştan ve yanındaki (21) yaralandı.

Kısa süre sonra aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre yönetimindeki 35 GA 3660 plakalı cip, aynı yöne giden Selman Uysal (33) yönetimindeki 35 GB 2751 plakalı kamyona, ardından da Şevket Avcı (37) yönetimindeki 34 EJ 136 plakalı otomobile çarptı. Kazada cipte bulunan Salih Sızı (27) öldü, sürücü Erkan Emre ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

4 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan cip sürücüsü Erkan Emre ile aynı araçtaki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara Caddesi'nin Konak yönü, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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İzmir'de, aynı yerde peş peşe kaza; 1 ölü, 4 yaralı
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