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'ta makinesine düşen kız çocuğu ağır yaralandı

’ta makinesine elbisesi takılan 5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 07:17
merkez Ölçülü köyünde patoz makinesinin yanında oynayan 5 yaşındaki M.Y.'nin elbisesi çalışan makineye takıldı. Elbisesiyle birlikte makineye sürüklenen M.Y.'nin yakınları duruma müdahale ederek makineyi durdurdu. Ağır yaralanan M.Y. olay yerine gelen ambulansa ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bacağından ağır yaralanan M.Y. Harakani Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Y.'nin bacağından ağır yaralandığı öğrenildi.
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Kars'ta patos makinesine düşen kız çocuğu ağır yaralandı
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