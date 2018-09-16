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'da sı: 8 yaralı

'nın Kula ilçesinde meydana gelen sında 8 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 06:53
Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, İsmail Kalay (26) yönetimindeki 44 S 1079 plakalı minibüs, İzmir-Uşak karayolunun kavşağında, Ahmet Gülmez'in kullandığı 45 RA 5810 plakalı oto kurtarıcı araçla çarpıştı.

sonucu savrulan oto kurtarıcı aracı, kavşakta karşıya geçmek için bekleyen elektrikli engelli aracına çarptı.

Kazada, minibüsteki Azize Kalay (26), Elif Naz Kalay (3), Irmak Kalay (11), Adem Kalay (14), Sümeyye Kalay (21), Yıldız Soğancı (51), Zeynep Karagöz (28) ve elektrikli engelli aracında bulunan Döne Karatepeli (53) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'kaldırılanlan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı
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