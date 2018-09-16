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'den uyarısı! hava durumu nasıl olacak?

, için uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. ise, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece gözüküyor. Meteoroloji ayrıca, saat 15.00'den 18.00'e kadar İstanbul'un çeşitli bölgelerinde sağanak yağışın etkili olacağına dikkat çekti. İşte son hava durumu tahmin raporları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 09:58
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

'da sağanak yağışlar etkisini gösterirken 'den de art arda uyarıları geliyor. Cuma günü etkisi kesilen ve Cumartesi gününe güneşli uyanan İstanbul için Meteoroloji'den kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin olmak son hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Peki, bugün nasıl olacak?

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ, İSTANBUL İÇİN O SAATLERE DİKKAT ÇEKTİ

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde İstanbul için saatlik hava durumu tahminlerinde Pazar günü saat 15.00'den 18.00'e kadar şehrin çeşitli bölgelerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu 33

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?
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