Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da sağanak yağışlar etkisini gösterirken Meteoroloji'den de art arda son dakika uyarıları geliyor. Cuma günü etkisi kesilen ve Cumartesi gününe güneşli uyanan İstanbul için Meteoroloji'den kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin olmak son hava tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ, İSTANBUL İÇİN O SAATLERE DİKKAT ÇEKTİ

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde İstanbul için saatlik hava durumu tahminlerinde Pazar günü saat 15.00'den 18.00'e kadar şehrin çeşitli bölgelerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu 33