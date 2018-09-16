Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 15 Eylül çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen iki kişi çıktı ve bu kişiler ödül olarak 3.677.658,85 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

15 Eylül 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / Sayısal Loto sonuçları burada.

15 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun bin 149'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 677 bin 658 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 541 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 443 kişi 72 lira 85'er kuruş, 3 bilen 154 bin 902 kişi de 11 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlilerin kuponlarını, Bilecik'in Bozüyük ve Edirne'nin Keşan ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 10 milyon 533 bin 135 lira 35 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 40 bin 341 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 139 bin 3 lira 60 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.