15 Temmuz gazisinin evini soyan yakalandı

İstanbul Başakşehir
'de 15 Temmuz
gazisi Sabri Gündüz'ün evini biri çocuk üç kişi soydu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası 48 kez ameliyat geçiren Gündüz'ün evi, geçen hafta soyulmuştu. Hırsızların geldiği saat olan 03.00'te gazi ve ailesi evdeydi ve uyuyordu. Bacağı kesik olan gazinin eşi, balkona tırmanıp buradaki kapı kilidini kırarak eve giren hırsızları dolaptaki aynadan fark etti. Gündüz, müdahale etmeye çalışsa da hırsızlar kaçmayı başardı.
Hırsızlar, Gündüz'ün akülü sandalyesinin anahtarını, evdeki cüzdanları ve telefonları çaldı.
Olayın ardından Gündüz, İstanbul
Emniyeti'ne başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından hırsızların kimlikleri ve ikamet adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ün evini soyan üç kişiden biri olan M.A. gözaltına alındı. Biri çocuk iki firari şüpheli ise aranıyor.