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gazisinin evini soyan yakalandı

saldırısında bacağını kaybeden gazi Sabri Gündüz’ün ’deki evine girip akülü sandalyesinin anahtarını, cüzdan ve telefonlarını çalan zanlı gözaltına alındı

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
15 Temmuz gazisinin evini soyan yakalandı
'de gazisi Sabri Gündüz'ün evini biri çocuk üç kişi soydu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası 48 kez ameliyat geçiren Gündüz'ün evi, geçen hafta soyulmuştu. Hırsızların geldiği saat olan 03.00'te gazi ve ailesi evdeydi ve uyuyordu. Bacağı kesik olan gazinin eşi, balkona tırmanıp buradaki kapı kilidini kırarak eve giren hırsızları dolaptaki aynadan fark etti. Gündüz, müdahale etmeye çalışsa da hırsızlar kaçmayı başardı.
Hırsızlar, Gündüz'ün akülü sandalyesinin anahtarını, evdeki cüzdanları ve telefonları çaldı.
Olayın ardından Gündüz, Emniyeti'ne başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından hırsızların kimlikleri ve ikamet adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ün evini soyan üç kişiden biri olan M.A. gözaltına alındı. Biri çocuk iki firari şüpheli ise aranıyor.
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15 Temmuz gazisinin evini soyan yakalandı
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