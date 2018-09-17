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305 kiloluk orkinosla rekor kırdılar

Giriş Tarihi: 17.9.2018
305 kiloluk orkinosla rekor kırdılar
'in Çeşme ilçesinde, 'Büyük Balığın Peşinde' sloganı ile Türkiye'nin usta balıkçılarını bir araya getiren 'Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası' başladı. Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle bir marinanın ev sahipliğindeki turnuvada, 'Fidato' isimli tekne ekibi, büyük mücadele sonunda yakaladıkları 305 kiloluk orkinos ile rekor kırdı. Turnuvanın ilk gün yarışlarında beş tekne balıkla döndü. Fidato teknesi ekibinden 24 yaşındaki Mert Bigalı'nın oltasına saat 15.20'de takılan 305 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos, tam 3 saat 40 dakikada tekneye çekilebildi. Old Sailors teknesi ekibi 75 kilo 550 gram, Team Mega teknesi ekibi 56 kilo 500 gram, Barbarossa teknesi ekibi de 51 kilo 600 gram ve Prana teknesi ekibi 46 kilo 950 gram aynı türde orkinos ile karaya dönen diğer tekneler oldu. DHA
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305 kiloluk orkinosla rekor kırdılar
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