ALES ne zaman yapılacak? - ÖSYM 2018 ALES sınav tarihi! - Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yılın belirli dönemlerinde uygulanan ve adayların gerek yükseklisans eğitimi için gerekse akademik personel olarak çalışma fırsatı yakalamak için girdikleri ALES hakkında araştırmalar iyice hız kazandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile ALES ne zaman yapılacak? sorusu cevabını buldu. Peki, 2018/2 ALES ne zaman yapılacak?

ALES 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

2. ALES 2018 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığı taktirde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVDA 100 SORU YÖNELTİLECEK

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.