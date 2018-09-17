AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2018-2019 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan on binlerce öğrenci, AÖF kayıt yenileme işlemlerini netleştirmenin peşinde. 2018-2019 eğitim döneminde de AÖF bünyesinde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi'nden kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi notu paylaşıldı. AÖF kayıt yenileme işlemleri tarihleri hakkında ipucu veren bilgi notunda, öğrencilerin yoğun bir şekilde araştırdığı kayıt yenileme tarihleri de netleşmiş oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekiyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek.

Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.