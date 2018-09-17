Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı

Başkanı , "CAN" ile saat 20.25'te 'nın Soçi kentinden Türkiye'ye hareket etti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 21:08
Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Başkanı , "CAN" ile saat 20.25'te 'nın Soçi kentinden Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da Soçi'den ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN