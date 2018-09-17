Çenesindeki mermiyle yaşayacak

İlkokul
4'üncü sınıf öğrencisi Osman Gündüz, Konya
'da evlerinin yakınındaki sokak çeşmesinde halı yıkayan annesi Bayramiye Gündüz'e yardım etmeye başladı. Bir süre sonra yorulan Gündüz, oturdu. Ancak bu sırada Osman Gündüz, aniden yere yığıldı. Bayramiye Gündüz, baygınlık geçirdiğini düşündüğü oğlunu dinlenmesi için eve götürdü. Osman Gündüz, sabaha karşı kusmaya başladı. Bunun üzerine ailesi Osman'ı hastaneye götürdü. Çekilen tomografide çocuğun başından giren mermi çekirdeğinin çenesine saplandığı belirlendi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Osman Gündüz'ün çenesindeki mermi çekirdeği sağlığı acısından şu an için çıkartılmadı. Gündüz'ün bir süre çenesindeki mermi ile yaşamını sürdüreceği belirtildi. Bilecik
'te de Taner-Kıymet U. çiftinin arkadaşları düğünden bir gün önce eğlence tertip etti. Eğlence sırasında havaya eteş eden şahısların silahından çıkan kurşun damadın akrabası Cüneyt Z.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Cüneyt Z. hastaneye kaldırılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.