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eski eşinin soyadını istiyor

Ünlü sanatçı , boşandığı ’in soyadını kullanmak için dava açtı. Ataizi, eski eşinin soyadını, çocuğunun etkilenmemesi için kullanmak istediğini ileri sürdü

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Hande Ataizi eski eşinin soyadını istiyor
Oyuncu , 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci 'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vererek, 4 yaşındaki müşterek çocuğun velayeti Hande Ataizi'ne vermişti. Mahkeme ayrıca müşterek çocuk için babanın ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ve Hande Ataizi'ne tazminat ödenmesine de hükmetmişti.
Boşanma davası sonrası, eski eşinin soyadını kullanmak istediğini beyan eden Ataizi, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Harvey" soyadının kimliğinden çıkarılmasıyla ticari olarak zarar göreceğini ve gereksiz zaman kaybı yaşayacağını belirtti. Ayrıca çocuğunun bu durumdan etkilenmemesi için Benjamin Harvey'nin soyadını kullanmak istediğini belirten Ataizi'nin talebi sonrası açılan dava, ilerleyen günlerde görülecek.
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Hande Ataizi eski eşinin soyadını istiyor
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