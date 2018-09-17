Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Küçük Alperen'in ölümüne ilişkin flaş gelişme!

Küçük Alperen'in ölümüne ilişkin flaş gelişme!

'in Çiğli ilçesinde, öğrenci servisinde saatlerce unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki anaokulu öğrencisi Alperen'in ölümüne ilişkin ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürüne dava açıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 17:47
Küçük Alperen'in ölümüne ilişkin flaş gelişme!

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

O ÖĞRETMENE DAVA

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda servis içerisinde saatlerce unutulmuş ve hayatını kaybetmişti. 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında da, minik Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında hapis cezaları verilmişti. Alperen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ceza alan sanıklar arasında yer almayan öğretmen Nurcan A. hakkında da ihmal olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Nurcan A. hakkında, "Her ne kadar resmi olarak müdür vekili konumunda olmasa da olay günü okulda olan iki öğretmenden biri olan, doğum günü kutlamalarına öncelik vererek çocukların yoklamasını sorgulamayan, yoklama yapılması konusunda diğer öğretmen Arzu Gülmez'i uyarmayan Anaokulu öğretmeni Nurcan A.'nın da cezai yönden tali kusurlu bulunduğu"ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük Alperen'in ölümüne ilişkin flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN