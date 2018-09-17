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'teki vahşetin fotoğrafları ortaya çıktı!

Turizm merkezi 'te İngiliz bir erkeğin İngiliz bir kadını cinsel ilişkiye zorlayıp işkence yapması, olay yarattı.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 15:33
Marmaris'teki vahşetin fotoğrafları ortaya çıktı!

35 yaşındaki Emma Higginson, İçmeler'de yaşayan arkadaşı Lauren Jane Russel'ın evine tatil için geldi.

Gece eğlenmek için dışarı çıkan iki kadın, barda Declan Tyrone Marshall adlı bir İngiliz erkekle tanıştı.

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Marmaris'teki vahşetin fotoğrafları ortaya çıktı!
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