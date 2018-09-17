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Okulların ilk günü İstanbul'da trafik durumu

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İstanbul'da 2 milyon 800 bin öğrenci okula gidiyor. 300 bin öğrenci 18 bin servisle okullarına gidecek. Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik yoğunluğu olmaması için geniş önlemler almıştı. İstanbul'da şu ana kadar ana arterlerde ciddi yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 42 düzeyinde.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 08:11 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 08:12
Okulların ilk günü İstanbul'da trafik durumu

İstanbul'da 2 milyon 800 bin öğrenci bugün yeni eğitim öğretim yılında okula gidecek.

ulaşımda sorun yaşanmaması için bugün saat 6.00 ile 14.00 arasında toplu ulaşımı ücretsiz yaptı.

İETT'nin 90 adet metrobüsü de ek sefere başladı.

Servislere ücretsiz park imkanı
İstanbul'da 18 bin servis aracıyla 300 bin öğrenci taşınacak. Trafik polisi servisleri denetliyor.

Okul çevrelerinde bugün servis araçlarına ücretsiz park imkanı sağlanacak.

Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıtayla irtibatlı olarak trafik yönlendirmesi yapılacak.

İstanbul'un birçok noktasında okul servisleri Trafik Şube Müdürlüğü tarafından tek tek denetleniyor.

İstanbul trafiğinde son durum nasıl?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan ana arterlerde çok büyük sıkışıklık yaşanmıyor.

Şehirde trafik yoğunluğu yüzde 42.

Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en kalabalık ikinci şehri olan Ankara'da da okul telaşı yaşanıyor.

Başkentte de İstanbul'da olduğu gibi şu ana kadar trafikte ciddi yoğunluk yaşanmadı.

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Okulların ilk günü İstanbul'da trafik durumu
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