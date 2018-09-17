Özel okul teşvik sonuçları açıklandı! MEB 2018 Özel okul öğrenci teşvik sonuçları sorgulama sayfası

Özel okul teşvik sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 - 14 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan özel okul teşvik sonuçları 17 Eylül itibari ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edildi. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren özel okul öğrenci teşvik sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler ve velileri MEB teşvik sonuçları sorgulama sayfası konusunda araştırmalarını yapıyor. Özel okul teşvik yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreç nakil ve kesin kayıt işlemleri ile devam edecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek.

Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLECEK OKUL TÜRLERİ, DESTEK TUTARLARI VE DESTEK VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYILARI

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu'nda belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yıls onu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde i se yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek.

Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25'i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25'inden fazla öğrenci yerleşemeyecek.

Temel liselerde 9, 1 0 ve 11'inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12'nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecek.

Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacak.

Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecek. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacak.

Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusun da yerleştirme yapılacak.