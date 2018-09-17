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'da 4 yaşındaki çocuk çekyatı yaktı

'da bir evde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 11:15
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk çekyatı yaktı

Yangın, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu yangın çıktı. Duman etrafı sararken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangını büyümeden söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen evde bulunanlar ile aynı apartmanda oturan 4'ü çocuk 8 kişi, ambulanslarla Samsun Emniyet Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da 4 yaşındaki çocuk çekyatı yaktı
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