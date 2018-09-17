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Şanlıurfa’da : 1 ölü

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Şanlıurfa Siverek'te akrabalar arasında çıkan da bir kişi öldü.
Ezimülk Mahallesi'nde amca çocukları olan M.B. (15) ile Sakıp B. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.B., evden getirdiği silahla Sakıp B.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Sakıp B., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakıp B.'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan M.B.'nin, jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü
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