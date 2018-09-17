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da öldü, meslektaşı yaralandı

'nın Sarıgöl ilçesinde, (30) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu öldü, meslektaşı olan arkadaşı (30) yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 11:25
Uzman çavuş kazada öldü, meslektaşı yaralandı

, dün saat 23.00 sıralarında, Bereketli Mahallesi Bereketli Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sarıgöl'den Alaşehir ilçesi yönüne giden , yönetimindeki 45 Z 4453 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Sürücü Aksel ile arkadaşı kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, Baha Aksel doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çağlar'ın tedavisi sürüyor. Aksel ve Çağlar'ın, Alaşehir 2. Er Eğitim Ulaştırma Alay Komutanlığı'nda olarak görev yaptıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Uzman çavuş kazada öldü, meslektaşı yaralandı
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