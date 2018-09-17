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Yaralı haldeki 112'ye sığındı

'da ekiplerinin bulunduğu binaya sığınan ve görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan yaralı köpeğin sahibi , "Şila" isimli köpeğinin iş yerinden çalındığını belirterek, "Sosyal medyada bulana ödül vereceğimi duyurdum. Bunun üzerine köpeği sokağa salmışlar. Sokak lerinin saldırısına uğrayıp sol ayağından yara alınca 112'ye sığınıyor." dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 17:55 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 18:02
Yaralı haldeki köpek 112'ye sığındı

Keskindir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi binasındaki istasyonu bahçesine yaralı halde gelen ve sağlık çalışanlarının müdahale ettiği köpeği Şila'nın güvenlik kamerası görüntülerinin geçen cuma günü medyada yer aldığını hatırlattı.

Olayın öncesini anlatan , oto kurtarıcılığı ve otopark işletmeciliği yaptığını, 9 aylık köpeği Şila'nın iş yerinden çalındığını belirtti.

Köpeğini bulmak için çalışma başlattığını, sosyal medyada köpeğinin çalındığını, bulana 2 bin lira ödül vereceğini duyurduğunu söyleyen Keskindir, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine köpeği sokağa salmışlar. daha 9 aylık, kendini korumayı, kavga etmeyi tam bilmiyor. Sokakta kalınca sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp sol ayağından yara alınca 112'ye sığınıyor. Ondan sonra bana haber verdiler, gittim köpeğimi geri aldım. Köpeği Samsun'dan almıştım. Annesi, babası da eğitimliydi köpeğin. Ben de burada 9 aydır kendim eğitiyorum. Akşamları gezdiriyorum, bulunduğumuz yeri tanısın diye. Normalde 112'yi filan görüyordu devamlı."

Serdar Keskindir, oto kurtarıcılığı yaptığı için kazalara köpeğiyle gittiğini, köpeğinin jandarma, polis ve 112 araçlarını tanıdığını da sözlerine ekledi.

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Yaralı haldeki köpek 112'ye sığındı
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