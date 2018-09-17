Yaralı kızıl şahine çocuk gibi baktılar

Yozgat
'ın Akdağmadeni ilçesinde duvara çarparak yaralanan kızıl şahine, Bora ailesi sahip çıktı. Arkadaşı ile yolda yürürken yaralı halde bulduğu kızıl şahini eve götüren Ali Bora, ailesi ile birlikte iki hafta boyunca kuşun her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştı. Kaşıkla yemek yedirdikleri şahinin banyosunu dahi yaptıran aile, daha sonra tedavi edilmek üzere yetkililere teslim etti. Ali Baro, "Bulduğumuzda çok zayıftı ve yürüyemez haldeydi. İki hafta boyunca evde bakıp güçlenmesini sağladık. Yetkililere teslim ettiğimiz için de çok mutluyum" dedi. Kuşu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şefi Metin Yıkılmaz, duyarlılığından ötürü Bora ailesine teşekkür etti.