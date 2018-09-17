Yaşlı çiftin 344 bin TL'sini dolandıran sahte polisler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki V.A. ve D.A. isimli çifti arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti korkuttu. Telefondaki dolandırıcılara inanan yaşlı çift, eve gelen dolandırıcıya 344 bin TL değerindeki dövizi elden teslim etti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENEREK YAKALANDILAR



Olayın fark edilmesi üzerine yapılan şikayet sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Oluşturulan iki özel ekip yaklaşık 48 saatlik güvenlik kamera kaydını incelemeye aldı ve şüphelilerin 24 yaşındaki M.A. ile 25 yaşındaki İ.A. olduğunu belirledi.





Çalışmalarda zanlıların Konya'da olduğu belirlendi ve Konya'daki adrese operasyon düzenlenerek zanlılar yakalandı ve gözaltına alındı.

Yetkililer, zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.