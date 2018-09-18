7 bilezik için 7 kez bıçaklayan tanıdık çıktı

İstanbul
Fatih'te geçen yıl 79 yaşındaki Hüsniye Kaya'nın evine giren bir şahıs yaşlı kadını 7 kez bıçaklayarak öldürmüş, ardından kolundaki 7 bileziği alarak kaçmıştı. Titiz çalışma sonucu yaşlı kadını vahşice öldürüp altınlarını çalan şüpheli Bilal A., yakalandı. İddianamede, Bilal A.'nın altınları bozdurmasını söylediği kişi olan Şerif Ç.'nin ifadesine de yer verildi. Şerif Ç. ifadesinde, Bilal A.'nın ilk önce kendisine bir tane bilezik verip bozdurmasını istediğini, daha sonra kendisine parça parça toplamda yedi adet bilezik verildiğini, bunların bozdurulmasını istediğini belirtti. Savcılıkta ifade veren Bilal A., Hüsniye Kaya'nın evine oğlunun sünnet düğününe davet etmek amacıyla gittiğini iddia etti. Maktule ile sohbet ettikten sonra evden ayrıldığını, Hüsniye Kaya'yı kimin öldürdüğünü bilmediğini ileri sürdü. İddianamede, şüpheli Bilal A'nın maktule ve ailesini tanıdığı ve evlerini ziyaret ettiği belirtildi. Bilal A. hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'Silahlı yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.