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Giriş Tarihi: 18.9.2018
Adalet Ağaoğlu’na ‘Erdal Öz’ Ödülü
Roman ve öykü yazarı , Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu. Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl verilen ödülün sahibi, başkanlığını Handan İnci'nin üstlendiği, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş ve Faruk Duman'dan oluşan jüri tarafından seçildi. Ağaoğlu'nun çağdaş Türk edebiyatının temel taşlarından biri olduğu ve sağladığı katkılardan dolayı bu yılki ödüle layık görüldüğü belirtilen ödül gerekçesinde, "Adalet Ağaoğlu, arka planlarında 'nin sosyal, siyasi, kültürel yapılarını işlediği romanlarını, yenilikçi anlatım teknikleriyle kaleme almış, günlükleri, öyküleri, roman ve oyunlarıyla edebiyatımızın doruklarından biri olmuştur" ifadelerine yer verildi.
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Adalet Ağaoğlu’na ‘Erdal Öz’ Ödülü
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