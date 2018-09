Çakırbeyli’de bitmeyen acı

BUGÜN NELER OLDU

Merhum Başbakan Adnan Menderes 'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişinde, ziyaretçileri, "Başbakanlarımızdan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli'ye hoş geldiniz" yazılı tabela karşılıyor. Tabelanın hemen karşısında ise Menderes'in başbakanlık döneminde de sıklıkla geldiği ancak uzun süredir kapalı çiftliği yer alıyor. Köyde belli bir yaş grubunun üzerindeki herkes, Menderesle yaşadığı anıları gururla anlatıyor. Geçmişte Menderes'in çiftliğinde çalışan 84 yaşındaki Orhan Demir , her 17 Eylül 'de kalbinde sızı hisseden köylülerden biri. Orhan Demir, "Her yıldönümünde aynı matemi yaşıyoruz. Onu televizyonlarda bile görmek istemiyorum. Sanki o günü yaşıyormuşum gibi oluyor" dedi. Eski çiftlik çalışanlarından Münevver Çıkrık (88) da "Bir cuma babam geldi. Beyimizin tutuklandığını söyledi. Perişan olduk. Sonra bir gazetede asıldığını gördüm. Onu görür görmez bayılmışım" diye konuştu. Darbe sırasında 15 yaşında olan Çakırbeyli Muhtarı Mehmet Demir ise 17 Eylül 1961'deki idam sonrası köy halkının kan ağladığını ancak gözyaşlarını içine akıtmak zorunda kaldığını ifade etti.