Hazır giyimin ardındaki yerel güç ‘Trend İnovasyon’ için geri sayım başladı

KYSD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonla hazır giyim firmaları en yeni trendleri ve inovatif tekstil aksesuarlarını birebir görme şansını yakalaması hedefleniyor.



EN KEYİFLİ EN YENİ AKSESUARLAR BİR ARADA

25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Wow Airport Otel Convention Center'de gerçekleşecek etkinliğin en önemli ayağını B2B görüşmeleri oluşturuyor. 2019 yılı Aksesuar Trend ve İnovasyon Sergisi'nin de yer alacağı organizasyonda askı, astar, dar dokuma, düğme, etiket, fermuar, iplik, tela, kapitone ürünleri sergilenecek.

İLK KEZ TREND İNOVASYON'DA

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, dünyada alanında tek olma özelliği taşırken sektörün birliğini ve gücünü göstermesi bakımından da oldukça önem arz ediyor. Birçok birlik ve STK'nın da destek verdiği etkinlik, KYSD'nin sektöre kazandırdığı önemli bir değer olarak kabul ediliyor.

Trend İnovasyon etkinliğine ilişkin beklentilerini ifade eden Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) Başkanı Dr. Murat Özpehlivan, "Konfeksiyon Yan Sanayi sektörünün bu büyük buluşmasında ziyaretçilerimiz, en yeni trendlerle ve inovatif ürünlerle buluşmaya hazır olsunlar" dedi.

25 Eylül Salı günü saat 09.00'da başlayacak olan ve konfeksiyon ve hazır giyim sektör temsilcileri ile bu sektörü tamamlayıcı ürünler üreten yan sanayi endüstrisi firmalarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte; yeni teknolojiler ile tamamlayıcı ürünler hakkında bilgi paylaşım ortamı sağlanarak, 2019 yılı aksesuar trendleri görücüye çıkartılacak. İki gün sürecek etkinlik boyunca 70 seçkin firma en yeni aksesuar trendlerini sergileyecekler.