İstanbul'daki suç örgütüne yönelik operasyon

- Kadıköy-Pendik hattında çalışan yolcu minibüslerinin şoförlerinden "kahyalık" adı altında zorla para topladığı iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı

İstanbul'da yolcu minibüslerinin şoförlerinden "kahyalık" adı altında zorla para topladığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadıköy-Pendik minibüs hattında çalışan şoförlerden "kahyalık" adı altında zorla para topladığı iddia edilen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çete lideri olduğu öne sürülen V.A'nın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan 27 şüpheliden 3'ü emniyette alınan ifadeleri sonrası soruşturma savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 24 şüpheli ise Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 4'ü savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevkedilen 20 şüpheliden 10'u "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve " birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan tutuklanırken, 10 şüphelinin de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu, firari 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.