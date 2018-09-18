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Kaza yapan otomobil çakılı kaldı

'nın Beypazarı ilçesinde direksiyonu kilitlenen otomobil, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak ıspanak ekili tarlaya düşüp çakılı kaldı. Görenleri hayrete düşüren kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Kayabaşı, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 16:47
Kaza yapan otomobil çakılı kaldı

Kaza, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Aladağ Sokak'ta meydana geldi. Murat Kayabaşı yönetimindeki 06 BBY 37 plakalı otomobil, Aladağ Sokak Hastane Yolu üzerinde hareket halindeyken iddiaya göre direksiyonu kilitlendi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği araç, yolun kenarındaki 3 metrelik istinat duvarını aşarak ıspanak ekili tarlaya diklemesine düştü. Otomobil tarlada çakılı kaldı, sürücü Murat Kayabaşı hafif yaralandı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Tarlada çakılı kalan otomobili görenler büyük şaşkınlık yaşarken, yaralı sürücü Kayabaşı, olay yerisevk edilenlen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza yapan otomobil çakılı kaldı
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