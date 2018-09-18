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Kazada ölen Profesörün doktor kardeşi her yerde onları arıyor

otobüsünün çarptığı Prof. Dr. hayatını kaybetti. İrken’in doktor kardeşi , olayın ihlali sonucunda meydana geldiğini kanıtlamak için şahit arıyor

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 09:23
Kazada ölen Profesörün doktor kardeşi her yerde onları arıyor

Uzun yıllar Dokuz Eylül Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Pediatri Hematoloji Bölümü'nde görev yapan 70 yaşındaki Prof. Dr. başkentte geçirdiği talihsiz trafik kazası ile hayatını kaybetti. Yaklaşık 43 yıl sağlık sektöründe hizmet veren ve 2 yıl önce emekli olan Gülarsu İrken'e, 25 Temmuz günü saat 11.30 civarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Akdeniz Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçerken iddiaya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İrken, bölgeye en yakın olan Hastanesi'ne kaldırıldı.

DELİL ARIYORLAR

Burada yaklaşık bir ay boyunca yaşam mücadelesi veren Gülersu İrken 21 Ağustos'ta hayata gözlerini yumdu. Kaza sonrası gözaltına alınan EGO şoförü serbest kalırken aile olayın ardından öğrendiği bir iddianın peşine düşmeye başladı. İddiaya göre EGO şoförü kaza esnasında ihlali yapmıştı. Gülarsu İrken'in ailesi şimdi bu iddiayı kanıtlamak için mücadele veriyor. Aile olayın gerçekleştiği bölgedeki kişilerle görüşerek kaza ile ilgili bilgi topluyor. MOBESE kameralarının tespit edemediği kaza ile ilgili şahitlere ulaşmaya çalışan Gülarsu İrken'in ailesi, gerekli delilleri toparladıktan sonra ise hukuk savaşı başlatacak.

İKİNCİ KEZ YIKILDIK

Prof. Dr. Gülarsu İrken'in doktor olan kardeşi kaza sonrası büyük acı yaşadıklarını ve olayın ihmal sonucu gerçekleştiği iddiasını öğrendikten sonra ikinci kez yıkıldıklarını ifade etti. Dr. Tülay Özbek, "Ablam çok değerli ve uzun yıllar sağlık sektörüne hizmet etmiş bir hekimdi. Otobüs çarpması sonucu hayatını kaybedince ailece yıkıldık. Ama bizi bir o kadar üzende olayın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelmesi… Bu kişi hala görevinde mi bilmiyoruz ama biz bu ihmali araştırıyoruz. Hukuki mücadele başlatabilmek için deliler topluyoruz. Olaya şahit olan birkaç kişi şoförün kural ihlali yaptığını söyledi. Bizde bu iddiayı araştırıyoruz. Ortada bir hata varsa bu hatayı gerçekleştirenlerin cezasını çekmesini istiyoruz. O gün otobüste olan ve olaya şahit olanlar lütfen bizimle bağlantıya geçsin" ifadelerini kullandı.

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Kazada ölen Profesörün doktor kardeşi her yerde onları arıyor
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