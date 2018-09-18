Konya'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Mustafa Ö, İsmail Ç, Murat A, Ahmet M, Şeref Ç, İsmail K, Ömer Faruk K, Hakan A. ve Mustafa Ö. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 423 gram esrar, 17 parça halinde 78 gram eroin, 121 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız silah ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.